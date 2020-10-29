ИНТЕРНЕТ – МАГАЗИН КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ «MANDARIN-SHOP.RU»

Интернет-магазин комнатных растений «Мандарин» сотрудничает с ведущими европейскими питомниками. Мы привозим цветы из Голландии, Италии, Португалии, Дании. Мы работаем без посредников, доставляем товар напрямую, поэтому можем предложить самые выгодные цены для своих клиентов. В нашем магазине большой выбор многолетних экзотических горшечных растений, деревьев и кустарников для выращивания в помещении и в открытом грунте.

Опт и розничная продажа:

Вазоны и уличные горшки,

кашпо Lechuza,

удобрения,

дренаж,

грунты

и остальные сопутствующие товары.

Мы изготавливаем по вашим размерам деревянные ящики, кашпо и подставки под цветы. Также мы предоставляем услуги по фитодизайну интерьеров и офисов под ключ. В нашем интернет-магазине цветов «Мандарин» клиенты могут купить комнатные растения в Санкт-Петербурге, Москве, по всей России и ближайшему зарубежью.

Магазин цветов

У нас вы сможете недорого купить растение на любой, самый избирательный вкус:

цветущее;

декоративно-лиственное;

с пышной кроной;

или небольшого размера;

теневыносливое;

засухоустойчивое;

любителя солнечного света;

или такой экземпляр, который прекрасно будет себя чувствовать вообще без естественного солнечного света.



Спектр услуг нашего магазина составляет и доставка в любое, даже самое холодное время года. Транспортировка осуществляется обязательно специально оборудованными автомобилями с рефрижераторами, где поддерживается необходимая температура и микроклимат. В регионы доставка осуществляется с помощью транспортной компании Сдэк, где растения запаковываются в термоупаковку и обрешетку.

Кроме комнатных цветов, у нас огромный ассортимент:

различных емкостей: кашпо, кадки, горшки, флорариумы, вазы;

удобрения, грунты, дренажи;

фитолампы;

и многое другое

Если у вас нет навыков по уходу за комнатными цветами, мы предлагаем вам единоразовый выезд ботаника или заключение договора на постоянное, гарантийное обслуживание, или консультацию ботаника по телефону. Наш магазин никогда не оставляем своих клиентов без информационного сопровождения, ведь информацию найденная по интернету не всегда достоверна.

Купить растение по интернету и получить консультацию ботаника или флориста

Каталог комнатных растений на нашем сайте магазина Mandarin-shop.ru включает самые разные виды. Тем, у кого нет опыта, перед тем, как купить, мы советуем выбирать неприхотливые комнатные экземпляры, не требующие специальных условий содержания, навыков и постоянного внимания. Опытным коллекционерам и цветоводам мы предлагаем редкие, экзотические экземпляры, требующие постоянного внимания.

Каталог комнатных растений и цветов с названиями и фотографиями

Каталог комнатных растений и цветов с названиями и фотографиями

Лиственные и хвойные бонсай. Произведения искусства в миниатюре. Каждый бонсай, особенно элитные - уникальные, они сохраняют почерк мастера, создавшего их и сформировано в его особой технике.

Цитрусовые деревья. При правильном уходе они порадуют вас вкусными, сочными, натуральными и полезными плодамии изысканным цветением.

Фикусы. Представители семейства Тутовых. У этих деревьев большое разнообразие сортов. У нас вы можете приобрести крупномеры и миниатюрные деревья. Выделяют древовидные, ампельные и кустовые формы.

Пальмы. Одни из самых популярных в комнатном цветоводстве и в декоративном оформлении помещений. Они пользуются такой популярностью благодаря крайней неприхотливостью в уходе.

Драцены. Крупные, красивые деревья. Такие драцены, как Джанет Крейг и Компакта прекрасно стоят в темных помещений, где минимум солнечного света, а Рефлекса Сонг оф Индия или Лемон Лайм без солнечного света обойтись не могут, их листва в темноте теряет свой яркий окрас и начинает темнеть, превращаясь в темно- зеленый.

Цветущие растения. Огромное количество разнообразных форм и видов комнатных цветов. Какие-то вообще не имеют запаха, другие наоборот - имеют сильный, ярко выраженный аромат. Удивительно, но продолжительность и время цветения можно регулировать с помощью дневных и ночных температур, уровня влажности и количества освещения. По всему миру пользуются большой популярностью те, период цветения которых приходится на Рождество и новогодние праздники. К ним относится цветок Пуансетия (Рождественская звезда).

Комнатные деревья. Собрав некоторые из них из нашего каталога можно устроить настоящий сад в своей квартире. И настоящим чудом станет их плодоношение. Одни из самых популярных комнатных представителей, это: лавр, оливка, кофе и гранат.

Декоративно-лиственные растения. Их основное отличие -это удивительная расцветка и разнообразие форм листьев. Листовые пластины украшают узоры, вкрапления, каемки и цветные разводы.

Букеты / срезка. Гвоздики, розы, хризантемы, тюльпаны , гладиолусы - вот часть из того, что есть у нас в ассортименте.

Орхидеи. Делятся на два вида: эпифиты и литофиты. Некоторые из них в естественной среде являются паразитами, они прикрепляются к веткам и стволам деревьев, но при этом не получают от них никаких нужных для себя веществ. Другие цветы растут на скалах или в расщелинах.

Лианы / ампельные растения. Их использую для вертикального роста в интерьерах - вертикального озеленения. Обычно ими украшают стены, террасы, балконы, карнизы.

Папоротники. При высокой влажности они хорошо приспосабливаются и растут в тени. Среди папоротников также существует большое разнообразие форм и видов. Одними из самых популярных это : Нефролепис, Асплениум, Платицериум.

Хищные растения. Многолетние насекомоядные хищники выглядят очень экзотично и зачастую становятся любимым домашним питомцем для детей. По методу ловли и поиска добычи (насекомых), эти растения делятся на:

- Кувшин. Внутри кувшина также есть специальные тонкие ворсинки, когда жертва попадает внутрь, кувшин смыкается и начинается переваривание добычи.

- Липучки - стебли, покрытые тонким красным или зеленым ворсом, на котором вырабатывается специальный липкий фермент,

-Ловушки - захлопывающиеся и смыкающиеся "пасти" с зубцами вдоль всего "рта".





Кактусы. Лучший вариант для новичков или занятых людей, которые не умеют или некогда ухаживать. Это засухоустойчивые, комнатные, крайне неприхотливые к свету и температуре комнатные виды. Среди них есть и цветущие виды, некоторые из них начинают цвести после 10 лет, а некоторые с самого начала. Также кактусы бывают лесными или пустынными.

Суккуленты. Выделяются мясистыми, крупными листьями, в которых скапливается влага. Среди них наибольшая популярность у покупателей нашего магазина это: Эхверии, Алое, Агавы, Толстянки и Хавортии.

Уличные растения. Плодовые и ягодные культуры, кустарники, хвойные многолетники и луковичные, которые украсят участок или территорию вокруг дома или стадиона.

Купить растения по выгодным ценам

На нашем официальном сайте интернет-магазина цветов представлены лучшие и самые популярные комнатные деревья. Наш каталог разбит на разделы, везде есть названиярастений и их фото - клиенты найдут самые интересные предложения. Мы предлагаем своим клиентам быструю и удобную доставку, в любое удобное для них время. Для этого мы используем спецтранспорт, чтобы товар не пострадал и сохранил свою декоративность. Каждый цветок упакован в термоупаковку и транспортировочный пакет. Ваш товар, купленный по интернету приедет в обрешетке.

Так же есть бесплатный самовывоз. Вы можете купить комнатное растение у нас на сайте, выбрав по названию или по фото, и забрать заказ в тот же день. Заказ обрабатывается в течении дня.

Наши специалисты проконсультируют вас по любому вопросу - расскажут о тонкостях ухода за выбранными вами цветами, перед тем, как купить растение, помогут выбрать нужный экземпляр. Все деревья и цветы у нас имеют сертификаты. На таможенном досмотре каждое дерево проходит фитосанитарный контроль, на основании чего выдается фитосанитарная справка. Все растения свежие, в идеальном состоянии, т.к. машины с цветами к нам приходят три раза в неделю.

Наш магазин постоянно обновляет и увеличивает ассортимент, чтобы предложить наиболее интересные новинки из растений своим клиентам.

Одним из важных наших преимуществ нашего магазина является доставка цветов по всей России.

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Вы можете позвонить нам для консультации по телефону 8(812)903-93-98, написать на электронную почту shop.mandarin@yandex.ru, или оформить заказ через корзину интернет-Магазина.



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